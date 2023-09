Tragico incidente stradale questa mattina lungo la strada Doganella, nel territorio comunale di Canino, dove due persone hanno perso la vita.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7. Per cause in corso d'accertamento una panda, sui cui viaggiavano un uomo di mezza età e un 19enne di origini straniere, è finito contro il rimorchio di un trattore.

Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Gradoli ma i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due occupanti della Panda.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito.