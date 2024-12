Tragico incidente stradale in scooter oggi pomeriggio in via Sant'Angelo, a Cura di Vetralla: Mauro Bianchi, sostituto commissario in quiescenza della polizia di stato, ha perso la vita. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell'incidente: sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma purtroppo tutti i tentativi di rianimare Mauro Bianchi si sono rivelati inutili. La sua salma è stata poi affidata ai familiari, per la celebrazione dei funerali.

Mauro Bianchi era una figura molto conosciuta e rispettata nella Tuscia: solo pochi mesi fa, il 4 novembre 2023, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, era stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica. Mauro Bianchi lascia dietro di sé la moglie e le due figlie, Simona e la collega Barbara a cui vanno le condoglianze della redazione.