Tragedia a Montefiascone dove ieri mattina è stato trovato morto in casa Lodovico Mocini, persona molto conosciuta e stimata in paese. L’uomo si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione. I carabinieri e il 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ex consigliere comunale e assessore nelle fila della Democrazia Cristiana prima e dell’Udc poi, attualmente era presidente della Libertas Montefiascone. Nato sul Colle Falisco il 22 novembre del ‘48, Mocini aveva una grande passione per lo sport, in particolare la pallavolo. Ex impiegato di banca, era in pensione ormai da qualche tempo.

Giovedì sera aveva partecipato a Viterbo alla presentazione dei candidati di Forza Italia, partito al quale aveva aderito e militava ormai da diversi anni. La notizia della sua morte ha destato profonda commozione.

«È con grandissimo dolore che ho appreso della scomparsa di Lodovico Mocini - dice il presidente della Provincia, Alessandro Romoli - che in passato ha ricoperto l'incarico di consigliere presso il Comune di Montefiascone. Professionista stimato e amministratore locale di grande esperienza, Mocini con le sue attività ci ha mostrato cosa vuol dire amare la propria comunità e adoperarsi per migliorarla sempre. Ma non solo l’esperienza amministrativa. A legarmi con Mocini sono state anche una forte comunanza di valori politici, avendo lui militato prima nella Democrazia Cristiana, successivamente nell'Unione di Centro e infine in Forza Italia. La notizia mi colpisce ancor di più avendo visto Mocini proprio giovedì pomeriggio in occasione dell'evento di presentazione della lista di candidati al consiglio provinciale di Viterbo “Azzurri per la Tuscia”. Alla famiglia di Mocini e ai suoi cari giungano le mie condoglianze».

“È una giornata davvero triste quella di oggi per la famiglia di Forza Italia di Viterbo - scrive il partito azzurro in una nota - Con la scomparsa di Lodovico Mocini se ne va infatti un grande amico, un militante e uno storico amministratore locale. Da sempre legato ai valori moderati, popolari e cattolici, Lodovico si è avvicinato negli ultimi anni a Forza Italia, presso la quale aveva trovato una casa politica accogliente. Ma ad averci guadagnato è stata soprattutto Forza Italia, che ha potuto contare su un amministratore di grande esperienza come lui”.

Ma il dolore e il lutto sono diffusi. «Se Forza Italia ha perso un amico, la Tuscia ha perso un grande amministratore che ha fatto della crescita di Montefiascone, proprio comune di appartenenza, una vera e propria missione politica e civica - commenta Giuseppe Fraticelli, vicesegretario vicario di Forza Italia - A tutta la sua famiglia giungano dunque le condoglianze da parte di Forza Italia di Viterbo».

I funerali si terranno domani, sabato 2 marzo, alle 15,30 nella chiesa di San Flaviano.