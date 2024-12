Tragedia questa mattina a Montefiascone dove un uomo è stato colto da malore, che gli è stato fatale, mentre si recava a comprare le sigarette. Il corpo senza vita di Massimo Pascucci, 53 anni, molto conosciuto nella comunità con il soprannome di Pisquetto, è stato ritrovato all’alba riverso in strada dai gestori di un bar alla riapertura del loro esercizio. Il fatto è accaduto in via Dante Alighieri. E’ stato subito dato l’allarme ma al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto appurato il decesso è da attribuire a cause naturali, dovuto - come detto - a un malore improvviso. La salma è stata, infatti, subito messa a disposizione dei familiari che hanno fissato i funerali. Funerali che si svolgeranno domani mattina alle 10 nella basilica di San Flaviano a Montefiascone.

La sua morte ha destato molta commozione in paese. C’è chi lo saluta così sui social: “Caro pisquetto, sempre a sorpresa tu, eh? Rimarrai sempre il nostro orsetto dal cuore grande come un continente. Riposa in pace pisquis».