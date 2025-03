Tragedia oggi a Bolsena dove un uomo di 72 anni, Fausto Cricchi, è stato trovato senza vita in un terreno di campagna. Il corpo, secondo quanto si è appreso, era bruciato.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Bolsena, quelli dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli. Per l’uomo, ex finanziere, non c’è stato nulla da fare.

Sebbene gli inquirenti non escludono alcuna pista, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del gesto volontario.

Un’ipotesi che sarebbe avvalorata anche dal rinvenimento di alcuni biglietti che l’uomo avrebbe lasciato alla famiglia in cui si scusa con i parenti e spiegherebbe le motivazioni del suo gesto.

La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Bolsena dove l’uomo era conosciuto.