LADISPOLI – Una rete “fantasma” di 100 metri è stata recuperata in acqua dalla protezione civile Dolphin, dal campione di surf Roberto D’Amico, con l’aiuto del pescatore Simone Cianflone a titolo gratuito con delle attrezzature ad hoc. Una operazione coordinata dalla Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola, guidata dal comandante, Cristian Vitale. Tanti volontari, capitanati da D’Amico, nell’ambito del progetto “Roby Clean Up”, si stanno dedicando in questo periodo sia alla bonifica delle spiagge che dei fondali marini. E proprio durante un’immersione, l’altra mattina, è spuntata fuori questa rete a 200 metri dalla riva pericolosissima sia per i bagnanti che per pesci e mammiferi che sarebbero potuti restare impigliati con gravi conseguenze. L’intervento è avvenuto in prossimità del Borgo pescatori di Palo Laziale. Giorni fa dalla spiaggia libera al Castello Odescalchi l’impresa è stata ardua ma di certo non ha fermato gli ambientalisti pronti a rimuovere plastica, cartacce e tanti altri detriti che si erano accumulati. Le sentinelle ecologiche del “Beach cleaning” hanno liberato la costa dal degrado. dal degrado.

Una iniziativa in collaborazione con il comune di Ladispoli. La maxi pulizia delle spiagge, è arrivata alla sesta edizione con una partecipazione di massa tra surfisti, residenti, giovani e famiglie con bambini al seguito. Ci saranno altre tappe, almeno 12 uscite insieme ai sommozzatori Dolphin dalla Guardia costiera.

