CERVETERI - Con i nuovi orari del trasporto pubblico locale «sparisce letteralmente la linea 33». A lanciare l'allarme, scrivendo ufficialmente al Comune di Ladispoli (capofila del servizio di trsporto pubblico integrato) è il sindaco Elena Gubetti. Il nuovo orario dovrebbe entrare in vigore già dall'1 Gennaio. E con lui, arriverebbero tantissimi disagi per i cittadini etruschi, soprattutto giovani e pendolari. Sono infatti numerosi - come evidenzia Gubetti - i «ragazzi che da Valcanneto e dalle frazioni limitrofe» grazie alla linea 33 raggiungono «la stazione di Palidoro». «L'orario pubblicato in questi giorni dalla Seatour, azienda appaltatrice del servizio, non soddisfa minimamente i nostri concittadini - incalza ancora Gubetti - Come noto, non essendo Cerveteri il Comune capofila del servizio, non possiamo apportare modifiche e cambiamenti di orari e tratte in maniera autonoma. Proprio per questo, in risposta anche alle numerose segnalazioni giunteci dai cittadini, abbiamo scritto una nota ufficiale a Ladispoli chiedendo la convocazione di un tavolo di lavoro urgente per far sì che una tratta fondamentale per il nostro territorio come la numero 33 venga immediatamente ripristinata. Una linea di grande importanza anche e soprattutto in vista della riapertura delle scuole, con tantissimi ragazzi che ne usufruiranno per raggiungere la stazione ferroviaria più vicina»

