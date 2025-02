LADISPOLI - Mentre si parla di un potenziamento della linea 23 che colleghi Ladispoli e Valcanneto, della linea 33 continua a non esserci traccia. E così, i residenti della frazione etrusca hanno deciso di passare dalle parole ai fatti. Scattano i primi esposti contro il Comune di Ladispoli e la Seatour la ditta che si occupa del servizio di trasporto pubblico integrato dei due comuni del litorale. La cancellazione della linea - spiega uno dei residenti nel suo esposto - «ha creato l'oggettiva impossibilità a lavoratori, pensionati e studenti di raggiungere liberamente le rispettive destinazioni. Di conseguenza, la mancanza di un bus che colleghi direttamente Valcanneto con la stazione ferroviaria di Palidoro lede il diritto alla mobilità come sancito in più parti della Costituzione italiana (...)». Con la soppressione della linea, ad oggi, i residenti possono contare solo su sporadiche corse, mattutine, tra Valcanneto e la stazione di Ladispoli. Conseguenza: autobus sovraffollati, orari che non collimano con quelli di arrivo e partenza dei treni per la Capitale. Per non parlare poi dell'assenza di un collegamento, al ritorno da scuola o da lavoro. Ed è solo su questo aspeto, ossia sulla linea 23, che in queste ore si sta concentrando il dialogo tra il comune ladispolano e la Seatour. Dal canto suo però il primo cittadino etrusco aveva incalzato: «La proposta mandata da Seatour in risposta alla nostra richiesta di ripristino della linea 33 non è fattibile». Il primo cittadino parla di «una presa in giro» per i pendolari. «Chiederò la convocazione urgente di un tavolo in cui devono essere presenti tutti gli attori coinvolti, Seatour e Dec compresi, perché non si può permettere a nessuno di sospendere un servizio essenziale come quello della linea 33 - Le ampie rassicurazioni ricevute nell'ultimo incontro tenutosi a Ladispoli con il sindaco Grando - aveva consluso Gubetti - devono essere rispettate». E mentre si cerca di capire come e quando sarà convocato un nuovo incontro tra gli Enti interessati, e se questo porterà effettivamente alla risoluzione del problema; non è escluso che altri residenti e pendolari della frazione di Valcanneto possano presentare un esposto per denunciare la soppressione della linea.

©RIPRODUZIONE RISERVATA