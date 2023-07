LADISPOLI - «Torre flavia, la spiaggia più pulita del mondo. Forse è una esagerazione, ma qui a Torre Flavia non vogliamo vedere nemmeno un tappo di bottiglia». Parola del responsabile dell’area protetta, Corrado Battisti. Tutto merito degli oltre 80 volontari che durante l’anno, e in particolare nel periodo estivo, si rimboccano le maniche non solo per tutelare i fratini e i corrieri piccoli, ma anche per eliminare dall’arenile ogni tipo di rifiuto presente. Protagonisti anche i bambini delle scuole e i cittadini volenterosi. E da Torre Flavia arriva anche un’altra notizia: un piccolo fratino ha spiccato il volo. «In tutto il Lazio - ha spiegato ancora Battisti - sono circa 4 i pulli involati. Siamo dunque fieri che uno di questi sia nato sulla nostra spiaggia». Spiaggia così bella che baby fratino e il papà hanno deciso, comunque, di “mettere le tende” all’interno della Torre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA