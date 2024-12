LADISPOLI – Sono già operativi labrador e golden retrievier sulla costa nord a Torre Flavia, uno dei punti più critici dove poco più di un mese fa una donna è morta dopo essere stata trascinata a largo dalle onde. La postazione fissa con cani bagnino si trova sulla spiaggia libera e sarà lì per tutta la stagione estiva almeno nel fine settimane.

L’amministrazione comunale, oltre a prevedere ben quattro postazioni sulle spiagge libere tra Ladispoli e Marina San Nicola, ha rinnovato questo progetto che lo scorso anno ha portato a risultati importanti visto che gli amici a quattro zampe si erano tuffati in diverse occasioni per salvare delle persone in difficoltà.

Le istituzioni tuttavia esortano turisti e residenti a non avventurarsi in acqua nei giorni in cui le condizioni del mare sono proibitive proprio per la presenza di forti correnti in quel punto. Proprio per questo motivo sono stati affissi alcuni cartelli informativi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA