FIUMICINO - “La via del gusto” – vino, cibo, arte e musica in strada è un evento di degustazione enogastronomica alla sua prima edizione, che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione delle attività di ristorazione concentrate nella «food district» di Fiumicino, via della Torre Clementina. L’evento si terrà sabato 15 e domenica 16 giugno. Un format itinerante che vedrà coinvolti 27 ristoranti, 27 aziende vinicole laziali, le opere di 27 pittori; previsti inoltre quattro spazi musicali “live” ed artisti di strada. Le varie attività saranno ospitate nei gazebo collocati nei pressi degli esercizi commerciali interessati.

«Siamo entusiasti di presentare la prima edizione di ‘La via del gusto’, un evento che celebra il meglio della nostra tradizione enogastronomica – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini -. Un appuntamento strategico che non rappresenta solo un’occasione per gustare eccellenti vini e cibi, ma anche un modo per valorizzare le attività di ristorazione locali e promuovere la cultura e l’arte nella nostra comunità. – prosegue -. Ci aspettiamo una grande affluenza ed invitiamo tutti i cittadini ed i turisti a partecipare».

«L’obiettivo principale di ‘La via del gusto’ è promuovere le attività di ristorazione di Fiumicino,” ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli -. In un periodo in cui il settore della ristorazione ha affrontato molte sfide, eventi come questo sono fondamentali per sostenere le imprese ed attrarre visitatori. Siamo particolarmente orgogliosi del format innovativo ed itinerante di questa manifestazione e grazie all’accoppiamento tra ristoratori ed aziende vinicole, garantiamo un’esperienza dinamica e varia per i partecipanti, che potranno scoprire nuove combinazioni di sapori ed apprezzare l’arte e la musica lungo il percorso».