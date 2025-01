FIUMICINO - Torna a Fiumicino un’iniziativa ormai consolidata per sensibilizzare sulla tutela ambientale, la sostenibilità e il decoro urbano attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini: questo lo scopo delle “Giornate ecologiche itineranti”, che si terranno su tutto il territorio.

«Le “Giornate ecologiche itineranti” rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità, offrendo la possibilità di smaltire correttamente rifiuti ingombranti, elettronici, pericolosi e altri materiali non conferibili nei normali circuiti di raccolta porta a porta. – dichiara l’assessore all’Ambiente e al Ciclo integrato dei rifiuti Stefano Costa, che prosegue: « Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente, sfruttando questa iniziativa che rappresenta un contributo fondamentale per il decoro e la tutela del nostro territorio».

Il calendario completo con tutti gli appuntamenti del 2025 è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Fiumicino.