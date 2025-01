LADISPOLI - «Dopo il grande successo delle precedenti esibizioni, l’Aeronautica militare ha scelto nuovamente Ladispoli come cornice ideale per le spettacolari acrobazie della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, simbolo d’eccellenza e dell’orgoglio italiano». A annunciarlo il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando sul suo profilo social.

«L’evento, che si svolgerà il 1° giugno 2025, sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Ladispoli e coinvolgerà una serie di iniziative collaterali, pensate per arricchire l’esperienza del pubblico ed inaugurare nel migliore dei modi la stagione estiva. Siamo onorati - commenta il primo cittadino - di ospitare per la quarta volta questo spettacolo unico, che richiama l’attenzione e la partecipazione di migliaia di cittadini e visitatori da tutta Italia. Ringrazio l’Aeronautica militare per la fiducia che ci è stata nuovamente concessa. Sarà una giornata indimenticabile per Ladispoli e un momento di grande unione e orgoglio nazionale. Non vediamo l’ora - conclude - di vedere il cielo della nostra città colorarsi del tricolore più bello del mondo».