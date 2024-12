LADISPOLI - «No al circo con gli animali». Tornano in scena le associazioni e i cittadini contro il circo che in città è tornato a distanza di sette mesi. Come non dimenticare la celebre fuga di Kimba per 7 lunghe ore. In viale Mediterraneo l’organizzazione circense è un altro, ma le proteste degli animalisti sono sempre le stesse. «Un circo che sfrutta gli animali è diseducativo per i bambini», scrive Vincenzo che si unisce al corteo in programma sabato prossimo alle 18 di fronte alla biglietteria. La comunità torna a dividersi tra cui invece difende il circo con gli animali e non vede l’ora di portare i propri figli e chi invece vorrebbe solo acrobati e giocolieri negli show.

Nel frattempo, giorni fa, la Polizia locale ha avviato dei controlli ad hoc per scongiurare nuove fughe come accaduto l’11 novembre con il leone ormai diventato celebre.

