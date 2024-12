LADISPOLI - Torna l'appuntamento con la raccolta sangue dell'Avis. Sabato 6 aprile dalle 7 alle 11 i volontari saranno a disposizione, nella sede di via Vilnius, di chi deciderà di porgere il braccio per aiutare chi ne ha bisogno. Per partecipare basta scrivere ad avisladispoli@gmail.com oppure contattare il numero 328.7584568. "Serve l'aiuto di tutti", scrivono dall'Avis. "Basta essere in buone condizioni di salute, avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e avere un peso di almeno 50 kg".

