TOLFA - In concomitanza con il Villaggio di Babbo Natale, manifestazione che si svolgerà il 13, 14 e 15 dicembre a Tolfa, l'amministrazione comunale avvisa che ci saranno delle limitazioni al traffico veicolare.

In particolare vigerà il divieto di sosta in via Roma, via Frangipani, P.zza G. Matteotti, via del Forno, P.zza del Forno, via Ripa Bassa, via della Rimessa, via della Marinaccia, via Ripa Alta e via del Macello. È stato poi stabilito il divieto di transito su via Frangipani, P.zza G. Matteotti, via del Forno, P.zza del Forno, via Ripa Bassa, via Roma, Piazza V. Veneto, via della Rimessa, via della Marinaccia, via Ripa Alta, via del Macello, via del Bagno e Piazza V.Veneto; è stato istituito del doppio senso di circolazione in via C. Battisti e verrà istituita l'isola pedonale su via Roma, Piazza G. Matteotti con divieto di accesso da via S. Antonio, via del Paradiso, via del Bagno e via Frangipani.

In ogni via e piazza interessata dalle limitazioni sarà apposta idonea segnaletica.

"Ringraziamo la cittadinanza - spiega la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio - per la collaborazione".

