TOLFA - Da Tolfa i pendolari che fanno la Tolfa Santa Severa Nord e coloro che hanno i terreni intorno al Bagnarello protestano contro Cittá Metropolitana "che si è proprio dimenticata di questa strada.

Si fanno rattoppi random, ma urge un vero restyling.

Occorre, poi, obbligare l'Agraria e chi ha i terreni che confinano con la strada a sistemare i recinti per evitare che gli animali invadano di continuo la strada mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti.

Bisogna poi obbligare proprietari ed Agraria a tagliare i rovi, gli arbusti e i rami: la vegetazione incolta e abbandonata limita di molto la visione".

C'è chi a mezzo Fb mostra un tratto della strada in cui due alberi delle opposte carreggiate sono arrivate a congiungersi e creando anche qui problemi perchè non si vede più nulla.

Tra chi chiede l'intervento di Cittá Metropolitana c'è un residente di Tolfa che lancia un'accorata richiesta: "Vorrei fare un appello al comune di Tolfa, all'Agraria e a chi di competenza di intervenire e sollecitare Città Metropolitana: tutti i giorni percorro un tratto di strada Tolfa- S.Severa per andare sul mio terreno in località Bagnarello e lungo le cunette l'erba è cresciuta veramente molto ed è diventato molto pericoloso svoltare per entrare ed uscire dalla stradina che porta al mio terreno, specialmente sulla curva al km 17 e 300: ci sono cespugli ed erba che superano l'altezza di una persona fino in mezzo alla strada.

È diventato impossibile vedere se arrivano auto e moto. Chiedo a chi di competenza di intervenire per pulire o mettere uno specchio prima che succeda qualche brutto incidente".

In molti poi fanno notare: "Le nostre strade sono in uno stato di abbandono totale: con la trasformazione della Provincia in Città Metropolitana i servizi sono stati totalmente eliminati".

