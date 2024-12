TOLFA - Grandi manovre a Tolfa. Da giorni il Comune, l'associazione La Filastrocca e tante associazioni del paese sono all'opera per dar vita al grande Villaggio di Babbo Natale che si terrà a Tolfa il 13, 14 e 15 dicembre. Questa grande manifestazione da alcuni anni anima il paese e richiama tanta tanta gente anche da fuori.

Nessuno si vuole perdere l’occasione di visitare il Villaggio di Babbo Natale. Il weekend del 13-14-15 dicembre presso il fantastico borgo di Tolfa si svolgerà l’11° edizione di questo fantastico evento natalizio dedicato a grandi e bambini.

Il presepe vivente, tanto bell'intrattenimento musicale, animazione per bambini, ben 12 meravigliose installazioni visitabili, tante attivitaØ di gruppo e stand gastronomici che distribuiranno fantastico piatti della locale. Sorgeranno anche fiumi di vin brulè e cioccolata calda pe riscaldare tutti e dare il iusto sprint ad ognuno.

Il 13 dicembre alle ore 17 il Villaggio di Babbo Natale si aprirà con la Parata natalizia; alle ore 18 seguirá il Concerto dei "Soreta e Camorra in Christmas" style. Il 14 dicembre alle ore 16 il protagonista sarà "Elfo giocoliere; alle ore 16,30 seguirà Concerto di Natale a cura della scuola di canto Lorena Scaccia; dalle ore 17:30 alle 19:30 imperdibile spettacolo itinerante "Madame Operà".

Durante la giornata ad animate tutti ci penseranno i musicisti della street band itinerante Lestofunky, il circo per bambini, il trenino natalizio e poi animazione per bambini, presepe vivente e concerto dei "Bricanti’.

Il 15 dicembre la giornata si aprirà con la Santa Messa e poi seguirà la Mostra canina e la Campagna del Microchip gratis e anche la Caccia al tesoro per ragazzi. Alle ore 16 spettacolo di magia e bolle e alle 17 tanta musica con la Street band "La Racchia", il Concerto de Le Note Sospese e il Concerto Coro Epikanten (in piazza Vittorio Veneto). Alle ore 19 la tre giorni di festa si chiuderà con la grande Tombolata in piazza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA