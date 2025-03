TOLFA - Lacrime e dolore a Tolfa per la morte di Antonio Filabozzi, un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Fino ad oggi la camera ardente è aperta presso l'hospice Carlo Chenis e oggi pomeriggio alle 15, presso il santuario della Sughera, verrà celebrato il funerale e tutti potranno porgerle l'estremo saluto e il meritato grazie per tutto quello che ha fatto. Antonio è ststo un paladino di Tolfa e si è sempre speso nel servizio attivo. Era un tolfetano doc sempre pronto a correre e a dare una mano. Era nato il quattro novembre del 1947; lavorava all'Enel ed era un "tirafili" provetto e poi da pensionato è stato h24 un volontario fantastico. Un grande dolore ha colpito Antonio nel 1992 quando ha perso la sua adorata moglie a cui è rimasto sempre fedele e al suo ricordo gli luccicavano gli occhi. Suo figlio Marco è stato la luce dei suoi occhi: era orgoglioso e felice di quel figlio pompiere eroe e quando parlava di lui diventava rosso e l'amore e l'orgoglio glielo leggevi in faccia. Intorno a Marco si è stretta tutta la comunità d Tolfa. Antonio era amato e rispettato da tutti perchè era un uomo speciale con geandi capacità e un cuore immenso. Amava la musica è da sempre suonava nei vari gruppi e non ha nai smesso di suonare. Ha operato per tantissimi anni nella Protezione Civile di cui è stato coordinatore; sempre attivo per garantire ordine e sicurezza durante gli eventi, era un volontario della Prociv eccezionale ed è sempre intervenuto sprezzante del pericolo pur di salvare l'ambiente e le persone. È stato volontario della Croce Rossa e dirigente dell'Asd Calcio. Durante la pandemia nessuno potrà mai dimenticare quanto ha fatto e per tutti è stato un angelo. Serio, rispettoso, galantuomo, era un signore di altri tempi. Il suo sorriso, la sua umanità, la pacca che dava sulle spalle, la sua operositá, la sua voglia di fare, il suo amore per Tolfa resteranno sempre impressi nei cuori di tutti.

La sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio scrive: "L'amministrazione comunale e la comunità di Tolfa tutta partecipano al dolore della famiglia Filabozzi per la scomparsa del caro Antonio, ringraziandolo per gli anni di volontariato attivo che con generosità e attenzione ha riservato e dedicato alla propria comunita. Insieme ad Antonio è nato a Tolfa il gruppo comunale di Protezione Civile del quale è stato a capo fino a qualche mese fa". Dolore per la dipartita di Antonio espresso dall'Asd Tolfa: "Tutta la nistra società si stringe al dolore della famiglia Filabozzi per la perdita del caro Antonio per molti anni dirigente di questa associazione".

La Compagnia Teatrale Il Barsolo scrive invece: "Caro Antonio tutta la compagnia ti saluta con il suo affetto più grande. Con te se ne va un altro prezioso riferimento nel nostro cammino e in quello del paese tutto. Ci stringiamo fortissimi a te Marco, ti siamo tutti vicini".

Cordoglio dall'Adamo onlus: "L'associazione Adamo esprime il suo profondo cordoglio per la perdita di Antonio Filabozzi, ricordandolo come un uomo di grandi valori e altruista. La sua dedizione come presidente della Protezione Civile e la sua collaborazione pluriennale con l'Adamo in aiuto dei più bisognosi sono state preziose. L'associazione si stringe attorno alla famiglia Filabozzi in questo momento di dolore". Sulla stessa linea la vicesindaca Laura Pennesi: "Antonio è stato un vero punto di riferimento per tutti noi, un esempio di dedizione e altruismo. La sua instancabile opera di volontariato come presidente della Protezione Civile ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. La sua assenza si farà sentire, ma il suo spirito rimarrà vivo nei nostri cuori e nelle azioni di chi, come lui, ha scelto di dedicare la propria vita al servizio degli altri".

La consigliera comunale e segretaria del Pd di Tolfa, Sharon Carminelli sottolinea: "Che dispiacere, Antó. Eravamo ragazzine quando ci accompagnavi alle partite e ci aiutavi con la pallavolo. Sempre gentile, solare, affettuoso e disponibile. Come lo sei stato fino ad oggi, anche se eravamo ormai cresciute. Tutte le volte che ti incontravamo al giardino a controllare che tutto fosse a posto e funzionante, o durante ogni manifestazione del paese, con la tua divisa gialla della protezione civile.

Mancherai a tutti noi."

Dolore espresso dai membri dell'associazione Tolfarte: "Con la tua energia, la tua professionalità, il tuo spirito di collaborazione, la tua capacità di risolvere, la tua passione per il lavoro di squadra, la tua schiettezza, i tuoi “forza ragazzi!”,

le tue pacche sulle spalle hai portato avanti questo Festival insieme a noi. Impossibile riassumere quello che hai fatto tu Antonio per TolfArte. Adesso che vai via puoi stare tranquillo, perché noi porteremo avanti il grande esempio che ci hai dato".

Sara Ciambella: "E poi arrivano le notizie che non vorresti mai sentire r.i.p Antonio Filabozzi e grazie per tutto ciò che ci hai insegnato continua a starci vicino. Ci mancherai".

L'Aeopc: "Il Coordinamento Regionale AEOPC Italia è vicino alla famiglia e agli amici del Gruppo Comunale di Tolfa per la scomparsa dello storico coordinatore Antonio Filabozzi. Antonio è stato una vera colonna portante della Protezione Civile di Tolfa. Una vita dedicata al volontariato, ha visto passare generazioni di operatori. E anche ultimamente quando non stava tanto bene, se chiamavano la squadra per un intervento lui c'era sempre. Lo ricorderemo tutti con grande affetto. Sincere condoglianze". Addolorati per la morte di Filabozzi i volontari dell'Avab: "Un brutto periodo che ci vede piangere cari amici/ colleghi di anni che se ne vanno. Con tristezza salutiamo un altro caro collega del gruppo comunale di Tolfa. Coordinatore per tanti anni del suo gruppo, sempre attento e presente in tanti servizi. Condoglianze di cuore alla famiglia e a tutto il gruppo di Tolfa".

La prociv d Manziana scrive invece: "Il gruppo protezione civile La Fiora di Manziana si stringe intorno alla famiglia nel dolore della perdita di antonio da tutti noi facciamo le più sentite condoglianze e mandiamo un grande abbraccio a tutto il gruppo comunale di tolfa".

Giampiero Peperoni: "Penso che sta vita sì porta via sempre i meglio. Antonio che brutto scherzo ci hai fatto: tutta la comunità di Tolfa piangera' la tua scomparsa, come la piangiamo noi che ti abbiamo conosciuto. Sei stato una persona veramente buona. Ora coordina in paradiso la protezione civile, come lo hai fatto in questa vita terrena. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve".

La maestra ed ex assessora alla Cultura Tomasa Pala evidenzia: "Sento il dovere di ringraziarti Antonio Filabozzi per quanto tempo hai dedicato alla Comunità tolfetana in ogni fronte.Sei stato una persona dal forte e spiccato senso civico, sempre pronto e al servizio dei piú deboli. Mancherai moltissimo a Tolfa perché eri attento e presente in ogni situazione in cui era necessario organizzare e risolvere problemi, meriti ogni bene".

L'ex sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini saluta Filabozzi così: "Ciao Antonio, sei stato una splendida persona, sempre disponibile verso il prossimo con il sorriso. Il tuo per tutti noi è stato un insegnamento di vita".

Jessica Torroni: "Ho appreso ora la notizia. Un colpo al cuore che mi ha fatto rimanere senza parole. Tu eri una persona dal cuore d'oro ti sei sempre messo a disposizione della tua comunità attraverso la croce rossa,protezione civile e come singolo individuo. R.I.P Antonio Filabozzi. Raphael del gruppo La Tolfa siamo noi: "Ho appreso così che Te ne sei andato, senza averti potuto salutare. L'Amicizia non si perde: è spirito che non si cancella, che resta come arricchimento, che sedimenta nell'intimo e ci consola, che vive nei ricordi e nelle emozioni. L'Amico si perde, momentaneamente come tutte le persone care che ritroverò nella Vita Eterna, ma il momentaneamente durerà comunque tutta la vita terrena; anche se fosse un giorno solo sarebbe un tempo enorme.R.I.P. Antonio Filabozzi".