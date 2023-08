TOLFA - Tantissime persone a Tolfa hanno voluto onorare la memoria dell'indimenticato sacerdote amico Don Egidio Smacchia che ha vissuto tutta la vita facendo del bene e aiutando tutti, in particolare gli ultimi. Ad un anno dalla sua scomparsa il vescovo monsignor Ruzza ha celebrato nel santuario della Sughera una messa solenne a Tolfa alla presenza di una folta moltitudine di persone. Dopo la Messa solenne è stata scoperta la targa in via del Lavatoio, luogo particolarmente caro al sacerdote, che per tanti anni è stato anche il parroco della frazione La Bianca, nonchè presidente e fondatore dell’associazione “Il Ponte”. Oltre alle autorità civili e religiose, erano presenti alla cerimonia molti amici, e fra questi Maria Antonietta Profumo, sua collaboratrice storica. "Don Egidio - spiegabile delegato Tiziano Tedesco - era molto amato in non solto a Tolfa e ad Allumiere, ma anche a Civitavecchia e in aktri Comuni in cui ha operato e tutti ricordano la sua figura di sacerdote come esmpio di umiltà e rettitudine, sempre al fianco dei più deboli e dei più bisognosi".

Le autorità presenti sono state la sindaca Stefania Bentivoglio; la vicesindaca di Tolfa Laura Pennesi; il sindaco di Allumiere Luigi Landi; il deputato Alessandro Battilocchio; l'avvocato Pietro Messina; il vicesindaco di Civitavecchia Manuel Magliani; la presidente della Fondazione CARICIV Gabriella Sarracco e il consigliere comunale di Tolfa Tiziano Tedesco Alessandro Tagliani. Erano presenti molti membri dell'Adamo. Molto apprezzatacda tutta la comunità collinare è stata la presenza del Vescovo monsignor Gianrico Ruzza, proprio lui insieme alla sindaca Bentivoglio e avdye esponenti de Il Ponte l'avvocato Pietro Messina e Valerio Finori: tutti loro hanno ricordato le tante iniziative ed attività fatte da don Egidio. A immortalare coi suoi scatti la giornata è stato Carlo Marazzi. "Nel giorno dell'anniversario della sua morte abbiamo voluto ricordare con affetto il caro Don Egidio Smacchia - spiegano gli organizzatori - in oltre cinquant'anni di sacerdozio, ha lasciato un'impronta indelebile nel nostro paese e in tutto il territorio circostante, come vice parroco ad Allumiere e successivamente come parroco a La Bianca. Tra le numerose gesta che ha compiuto, l'oratorio, i campeggi, campo di Giove, le missioni in India ecc ecc, una risplende particolarmente, la fondazione nel 1978 del Centro di solidarietà Il Ponte, gioiello nel panorama del volontariato nel nostro territorio. Grazie Don Egidio, per tutto quello che ci hai trasmesso in tutti questi anni e per aver dato vita a questa meravigliosa realtà che continua a ispirare e a diffondere speranza. Ti ricordiamo tutti con grande affetto a La Bianca, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campo di Giove e tutta la tua comunità Il Ponte"