TOLFA - Tolfa festeggia la vittoria delle due medaglie di bronzo conquistate dalla piccola e talentuosa amazzone tolfetana Sofia Mocci alle "Ponyadi 2024" che si sono disputate ad Arezzo.

Per Sofia, vera forza della natura, tanti sorrisi, tante nuove amicizie e tante tante emozioni. La piccola campionessa di Tolfa era tra i 52 binomi partecipanti e provenienti da tutte le Regioni d'Italia e ha conquistato la seconda posizione in sella a Minou in ID 20 con l'86% e la terza posizione in ID30 con l'87%: per lei quindi è arrivata la meritata medaglia di bronzo.

A 7 anni appena compiuti e con una grandissima voglia di gareggiare Sofia continua a impegnarsi con passione e, soprattutto, sempre con il sorriso, prima, durante e dopo ogni gara.

Sempre nella cimpetizione nazionale delle Ponyadi Sofia, essendo convocata a rappresentare la squadra del Lazio, ha conquistato il terzo gradino del podio con la tua compagna di squadra. Sofia è nata a Roma il 28 aprile del 2017 e subito si è dimostrata un enfant prodige: a 3 anni già saliva a cavallo e a 5 anni ha disputato la sua prima gara di salto ostacoli con un'altra pony (Caterina). Sempre a 5 anni c'è stato il suo debutto in Dressage con Minou (pony con cui ha vinto le 2 medaglie: individuale e a squadre).

La campionessa tolfetana fa anche le gare a cavallo di salto agli ostacoli. Sofia è figlia d'arte, infatti, entrambi i genitori sono esperti di cavalli. Il papà di Sofia è Mario Mocci: uno dei migliori fantini in circolazione: sua madre Simona Modugno Ad allenarla sono io (mamma ed istruttrice), Simona Modugno che fino al 2012 è stata una amazzone eccezionale, poi per problemi alla schiena, ha dovuto lasciare e da 27 anni è allenatrice (attualmente svolge il suo ruolo presso l'Aurelia Riding Club di Palidoro) ed è proprio lei ad allenare Sofia, la quale vi è contornata da appassionati di cavalli: anche la zia è allenatrice equestre.

