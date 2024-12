TOLFA - Il Nucleo Carabinieri Forestale di Tolfa ha donato alle ospiti del programma Coccinella de “Il Ponte” i funghi sequestrati durante un controllo. Agli operatori del Programma Coccinella sono infatti stati consegnati, previo controllo del servizio micologico dell’Asl Rm4, i funghi confiscati, dopo i controlli effettuati dal Nucleo Carabinieri Forestale di Tolfa sul territorio dei Monti della Tolfa. In questi giorni i. carabinieri forestali hanno intensificato i controlli per accertare che fossero rispettate le norme che regolano la raccolta dei funghi. I giorni consentiti per la raccolta sono martedì, venerdì, sabato e domenica e le modalità previste escludono l’uso di buste e contenitori non idonei. Per effettuare la raccolta è necessario aver conseguito uno specifico corso di riconoscimento micologico ed aver pagato alla Regione Lazio il dovuto versamento che non è richiesto per cittadini di età superiore ai 65 anni.