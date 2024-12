TUSCANIA - Imbocca una via del centro storico e la devasta. Letteralmente.

Grande spavento intorno all’1,30 della notte appena trascorsa a Tuscania, quando un tir guidato da un cittadino bulgaro ha si è immesso nella strada principale del centro storico, via Roma, devastando ogni cosa. Oltre ad aver strusciato l’arco di entrata, ha finito per colpire e distruggere tre balconi, danneggiare un’auto parcheggiata, abbattendo lampioni e grondaie. Arrivato in piazza di Torre di Lavello ha poi invertito la marcia, tentando di darsi alla fuga. Ma, purtroppo per lui, l’allarme – dato dai residenti svegliati dal grande frastuono – era già scattato. Così, dopo un breve inseguimento, il camion è stato fermato dai carabinieri di Montefiascone. L’autotrasportatore è stato denunciato per danneggiamento e, da questa mattina presto, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono sul posto per i sopralluoghi. Sarà necessario, inoltre, l’intervento e la valutazione dei danni da parte della Soprintendenza visto il notevole valore storico del centro di Tuscania.

