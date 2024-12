CIVITAVECCHIA – Incidente questa notte, poco dopo le 2.30, sulla provinciale 7B poco prima del ristorante Tramontana.

Un grosso camion con rimorchio si è infatti ribaltato su un fianco, per cause ancora in corso di accertamento: a terra il carico di pomodori rovesciato sull'asfalto, con la strada rimasta bloccata per ore.

Sul posto i Vigili del fuoco della Bonifazi e i carabinieri. Il conducente del tir è uscito illeso dal mezzo: la strada è rimasta chiusa fino alla tarda mattinata per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e del carico dall'asfalto, e per rimettere in sicurezza l’area, con gli uomini della Bonifazi che hanno anche fornito l’illuminazione in quel tratto di strada completamente al buio per agevolare il lavoro di tutti.