Cronaca

TIM sperimenta il 5G nel Jova Beach Party

La denuncia arriva dall’Alleanza Stop 5G dopo che l'azienda di telecomunicazioni ha ufficializzato la copertura di rete del concerto. «Un esperimento condotto non in laboratorio ma a cielo aperto che non ha precedenti nella storia. Prendendo esempio dal Festival di Locarno, intervengano i Sindaci per tutelare salute e ambiente»