Il tiktoker Damiano Sartori è stato condannato a 8 mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo scorso 13 ottobre il 36enne, durante la sagra delle castagne di Soriano, avrebbe dato in escandescenze aggredendo un addetto alla sicurezza e un carabiniere. Secondo quanto ricostruito l’uomo stava percorrendo in auto l’area riservata in senso contrario quando ha aggredito uno dei vigilantes che gli faceva notare che era su una strada chiusa al traffico. Il tiktoker aggredì poi i carabinieri intervenuti per ristabilire l’ordine, ferendone uno.