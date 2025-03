SANTA MARINELLA – Il giorno dopo la pubblicazione della notizia di un avviso di garanzia inviatogli dalla Procura della repubblica per l’utilizzo improprio dell’auto istituzionale del Comune, il sindaco Pietro Tidei, si scaglia contro coloro che stanno fomentando la vicenda, tacciandoli di fare da postini alle accuse di un anonimo impiegato.

“E’ un tentativo di distrazione dal vero processo – tuona il sindaco – ed è con insostenibile noia, più che con rammarico, che constato come, ancora una volta, la mia persona sia oggetto di attacchi strumentali e infondati, orchestrati da chi, evidentemente, non ha a cuore il bene della nostra comunità. O forse, semplicemente, non ha di meglio da fare. Le accuse di peculato d'uso, basate su una lettera di un anonimo impiegato e su presunte prove fotografiche, sono del tutto prive di fondamento. Ho già fornito, in sede di interrogatorio, tutte le necessarie spiegazioni, dimostrando la correttezza del mio operato. E, aggiungerei, la mia pazienza. L’anonimo, non si è rivolto al magistrato, ma ad alcuni consiglieri di opposizione, che si sono prestati a questi giochetti, perché è davvero inaccettabile che si tenti di infangarmi per una presunta spesa di carburante di 30 euro. Forse, qualcuno ha la coda di paglia, perché è chiaramente una strategia ben precisa, volta a distogliere l'attenzione da vicende ben più gravi che coinvolgono altri soggetti, in particolare il processo per corruzione in cui sono imputati un consigliere comunale, un dipendente della municipalizzata e un noto imprenditore. Non mi lascerò intimidire da questi tentativi, di stile mafioso, di delegittimazione. I fatti sono ben altri e cioè che con il mio impegno ha generato un risparmio di migliaia di euro alle casse comunali. Rinunciando all'indennità di trasferta da Comune a Comune, prevista dalla legge, ho fatto risparmiare in questi sette anni, circa 25mila euro. Una cifra considerevole, che dimostra la mia attenzione al contenimento della spesa pubblica”. “Confido che la magistratura – conclude Tidei - farà chiarezza su questa vicenda e che il procedimento si concluderà con la mia piena assoluzione e rassicuro la comunità cittadina che tutto questo mi spinge a lavorare con maggior passione e dedizione di sempre per il bene di Santa Marinella”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA