CIVITAVECCHIA – «Si è trattato di un leggero malore, con delle vertigini, la situazione è sotto controllo e i medici dicono che potrà essere dimesso nelle prossime ore». Così Marietta Tidei ha voluto tranquillizzare le tantissime persone che hanno cercato di mettersi in contatto preoccupate per le condizioni di salute di Pietro Tidei. Qualora l’esito della Tac escludesse che si possa essere trattato di una ischemia, il sindaco di Santa Marinella potrebbe essere dimesso dal San Paolo già nelle prossime ore.

LA NOTA DEL COMUNE – In merito alle notizie riguardanti lo stato di salute del sindaco Pietro Tidei, la famiglia informa che il primo cittadino si è rivolto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia per effettuare controlli dopo un lieve malore. Sottoposto a tac di controllo, risultata poi negativa, è in fase di dimissioni. Al Sindaco, colpito da giramento di testa e nausea, dovuti a cervicalgia, sono giunte dimostrazioni di vicinanza da parte degli amministratori comunali e dei dipendenti del Comune di Santa Marinella.