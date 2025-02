S. MARINELLA – Continua la polemica tra l’amministrazione comunale e il responsabile della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino, che nel suo ultimo intervento accusava il sindaco Tidei di aver ammesso che la Santa Marinella Servizi è un carrozzone pubblico.

“Stefano Marino nella sua nebulosa rubrica quotidiana “– dice il sindaco - ha parlato della Santa Marinella Servizi, dando una letta agli obiettivi aziendali per il 2025 e concludendo “vuol dire che fino ad oggi non è stato così”. Marino dimostra la sua scarsa dimestichezza con i piani industriali e la definizione di strategie aziendali o forse straparla per confondere una platea a patto che sia distratta. Gli obiettivi industriali fanno parte del processo di qualsiasi azienda che voglia avere successo nel lungo termine. Servono a pianificare il futuro, ad adattarsi ai cambiamenti (dopo il dissesto), a focalizzare le priorità, a promuovere la motivazione dei dipendenti, a far crescere la reputazione aziendale e ad innescare processi di continuo miglioramento. Quelli della S. Marinella Servizi per il 2025 sono, migliorare l’efficienza operativa, aumentare la soddisfazione degli utenti con maggiore informazione e trasparenza per i cittadini, migliorare la vita dei dipendenti attraverso il sistema premiante, non limitarsi a contenere i costi ma promuovere le spese che si traducono in investimenti. A beneficio a questo punto solo di Stefano Marino si precisa che non significa che fino ad allora non sia stato fatto niente”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA