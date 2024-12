S. MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei torno sullo svolgimento dell’ultima seduta della giunta municipale. «L’esecutivo di governo cittadino ha approvato alcune importanti delibere che riguardano nello specifico anche l’utilizzo di altri ingenti fondi del Pnrr, pari a quasi un milione di euro utilizzati per la riqualificazione dell’isola ecologica e l'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

“Non è assolutamente vero che si è proceduto alla revoca di tutti gli incarichi nei confronti dell’architetto Ermanno Mencarelli - specifica Tidei - e alla firma di un decreto di nomina di un nuovo responsabile – dice il sindaco - mentre corrisponde alla realtà dei fatti che è stata ultimata la procedura pubblica di selezione cui seguirà la nomina del suo successore quale responsabile del settore lavori pubblici. Il decreto che è stato emesso, confortato da ampia e diffusa giurisprudenza, resta valido ed è ancora in vigore. Ogni decisione definitiva in merito sarà presa dopo l’incontro, già fissato per il prossimo 25 luglio, con il prefetto di Roma Lamberto Giannini al quale esprimo la mia gratitudine per aver accolto la richiesta di un confronto e al quale mi presenterò con il nostro consulente di fiducia il professor Enrico Michetti, uno dei massimi esperti del settore del diritto amministrativo». «Come ho avuto già modo di anticipare è mia ferma intenzione stabilire di comune accordo con il prefetto e sulla base del rispetto delle normative, quali saranno le azioni che dovrà intraprendere l'amministrazione per portare a giusto compimento tutti i progetti appaltati in corso d’opera o di imminente attuazione finanziati con oltre 20 milioni di fondi del Pnrr”. “Questa la posizione ufficiale che sosterremo anche al cospetto del prefetto – conclude Tidei - e siamo certi dunque che entro pochissimi giorni la questione potrà dirsi risolta, sono certo nel migliore dei modi, e come sempre nella totale trasparenza e legittimità, che sono anche i valori fondanti del modus operandi di questa amministrazione comunale”. « Mencarelli che è ancora in vigore e che sta operando solo per portare a conclusione procedure e progetti già avviati e finanziati con i fondi del Pnrr -ha aggiunto Mencarelli - Va detto in premessa che, proprio all’architetto Mencarelli va riconosciuto il merito per essere stato una delle figure professionali all’interno del Comune determinante per l’ottenimento di ben 22 milioni di euro di finanziamenti del Pnrr. In una fase immediatamente successiva, l’architetto ha avviato appalti per opere pubbliche attese importanti e necessarie. Non avremo nessun problema a convocare una seduta di consiglio comunale ma lo faremo subito il prossimo 25 luglio dopo che come ho avuto già modo di annunciare saremo ricevuti con il professor Michetti dal prefetto di Roma per definire la questione sempre in termini di rispetto delle normative. Capisco anche che l’opposizione ed una più che esigua ed isolata componente della maggioranza vorrebbe veder compromessa l’importante opera che sta attuando già dal suo primo mandato l’ amministrazione che presiedo, incuranti del male che questo potrebbe arrecare alla popolazione tutta. Temo, per fortuna, che resteranno delusi perché si proseguirà sempre nella legittimità e nell’ ultimare tutte le iniziative e in progetti in atto. Vorrei anche ricordare per l’ennesima volta che si sta ancora lavorando per risanare le macerie lasciate in eredità dalla ex giunta del sindaco Roberto Bacheca che ci ha preceduto e ha portato il comune al dissesto. E mi corre l’obbligo anche di elencare solo alcune delle opere tra le più attese dalla cittadinanza, visto che siamo ad esempio uno dei pochi paesi in Italia se non in Europa ad aver realizzato delle vasche di laminazione per il contenimento delle acque piovane del torrente Ponton del Castrato, evitando i i rischi dovuti alle esondazioni e alluvioni che sempre più di frequente colpiscono molte altre regioni della Nazione. Per non parlare poi della riqualificazione dell’impiantistica sportiva e delle scuole . Stiamo risanando tutto ciò che era stato “sfasciato”, mi si passi il termine dai nostro predecessori alla guida della città e lo faremo utilizzando i fondi del Pnrr essendo stati per altro uno dei comuni più virtuosi d’Italia che ha presentato progetti capaci di essere accolti favorevolmente e ha ottenuto una cifra davvero enorme di contributi che stiamo spendendo per il bene della collettività. Che sia questo, mi domando, che disturbi tanto l’opposizione . Ovvero essere riusciti ad ottenere risultati laddove in passato altri hanno collezionato solo fallimenti?»

