VITORCHIANO - «Una situazione estremamente critica». A dirlo è lo stesso sindaco Ruggero Grassotti, relativamente a due infrastrutture del paese. Stiamo parlando di due chiese che sono state definite «a rischio crollo». Si tratta degli edifici della SS Trinità (Sant’Amanzio) e Santa Maria Assunta in cielo. Proprio per via «delle condizioni pericolosamente deteriorate delle capacita portanti delle capriate di entrambi i tetti», spiegano dall’amministrazione, e «dopo un incontro tenutosi con sua eccellenza il vescovo di Viterbo e il parroco di Vitorchiano, alla presenza del tecnico della curia», il sindaco ha emesso le ordinanze 6 e 7 del 19 aprile con cui dispone la chiusura temporanea dei due luogh do culto.

«A fine 2023, con il sostegno economico del ministero dell’Interno, era stato affidato a professionisti del settore l’incarico di eseguire le necessarie verifiche strumentali e le indagini strumentali per redigere la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza dei tetti e dei pavimenti delle due chiese. Dopo molti decenni dall’ultimo intervento strutturale, le indagini svolte adesso hanno purtroppo evidenziato uno stato estremamente critico delle travi non più in grado di sorreggere, in totale sicurezza, il peso delle coperture, essendosi ridotta la loro capacità strutturale appena al 30%», chiarisce il sindaco Ruggero Grassotti.

«Una situazione estremamente critica che richiede una decisione immediata per evitare ulteriori rischi e che consenta di lavorare immediatamente a reperire le ingenti somme (ben superiori al milione di euro) per il rifacimento dei tetti e dei pavimenti nonché per gli altri correlati lavori. In tal senso saranno subito avviati rapporti con la regione Lazio e il ministero della Cultura – prosegue il primo cittadino -. Con la curia e la parrocchia stiamo lavorando ad un percorso condiviso per garantire ai fedeli un opportuno luogo per il culto sia nella fase iniziale di emergenza sia nella fase successiva, quando occorrerà trovare soluzioni più stabili, sino alla riapertura delle nostre chiese».

Ecco le soluzioni messe in campo dal comune di Vitorchiano, in sintonia con la parrocchia, dopo la chiusura delle due strutture. «Ci siamo attivati subito per una loro messa in sicurezza – spiegano dall’amministrazione -, con opere provvisorie di sostegno delle capriate e di bonifica delle travi, che consentano al più presto la riapertura dei luoghi di culto in attesa dei successivi e definitivi lavori». Per tutti i fedeli, le sante messe domenicali saranno svolte alla chiesa di Sant’Antonio (Fam. Mariana Cinque Pietre in loc. Conventino) alle ore 10 e 11,30. Le sante messe feriali fino a venerdì 26 aprile 2024 saranno invece officiate a San Rocco (via B. Cavour) alle ore 18 (Rosario dalle ore 17,30).

