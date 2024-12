SANTA MARINELLA – Dopo le dichiarazioni delle minoranze in consiglio comunale, di tenere per domani una manifestazione nei pressi della terrazza panoramica di via Padre Reginaldo Giuliani, il sindaco Pietro Tidei afferma che quell’affaccio sul mare tornerà ad essere più bello di prima.

“Si sono fatte mere solo strumentalizzazioni da parte di alcuni partiti ed esponenti di opposizione su questa vicenda – commenta il sindaco - premesso che sarà ripristinata la piena fruizione di questa suggestiva terrazza, posso dire che si sta già lavorando in tale direzione, mi corre l’obbligo però di ricordare che i lavori erano iniziati con una finalità ben precisa, mettere in sicurezza e rendere fruibili anche ai mezzi di soccorso gli arenili della Passeggiata al Mare. Malgrado ciò, non è stato possibile ottenere i definitivi permessi, per la creazione di una o più rampe d’accesso, che sarebbero risultate utili anche per le persone con disabilità.

È noto a tutti, infatti, che in questa area insistono dei vincoli in base ai quali la Soprintendenza non ha potuto esprimere un totale parere favorevole. Purtroppo si è giunti a questa conclusione solo dopo aver cercato con massima attenzione di elaborare un progetto che tutelasse le esigenze dei bagnanti, degli operatori balneari della zona e ovviamente fosse rispettosa delle norme e dei regolamenti. Questo non sembra essere stato possibile e pertanto procederemo attuando un nuovo progetto che, di fatto, permetterà di ricreare l’affaccio sul mare, tanto amato dai cittadini e turisti, anche se purtroppo si dovrà rinunciare alla rampa carrabile che poteva essere utilissima persino per salvare vite umane, in caso di emergenze sanitarie. Stiamo comunque valutando, con la collaborazione dell’assessore ai lavori pubblici e degli uffici comunali, la possibilità di creare una piccola passerella che possa consentire di raggiungere le spiagge sottostanti anche alle persone con disabilità, poiché riteniamo che questo almeno sia un segnale di doverosa sensibilità verso tutti i cittadini e i turisti che scelgono di soggiornare e frequentare il litorale di Santa Marinella. Questo è quanto è accaduto, questa l’esatta e veritiera ricostruzione dei fatti, tutti documentabili. Il resto come sempre sono solo chiacchiere. Concludo, asserendo di essere realmente dispiaciuto, poiché gli intenti erano ben altri, di aver arrecato qualche disagio ai fruitori di questa discesa a mare. Il nostro obiettivo era rendere più fruibile e sicuro questo tratto di costa molto frequentato e lo dimostra il fatto che in passato abbiamo provveduto a riqualificare anche il tratto di spiaggia libera accessibile da Largo Giuliani, divenuta impraticabile. Questo a dimostrazione che c’è stata sempre una grande attenzione alle problematiche legate alla libera fruizione delle spiagge da parte sia degli abitanti che dei villeggianti”.

