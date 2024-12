SANTA MARINELLA – La consigliera comunale di minoranza Alina Baciu, condivide le parole della neo consigliera Maura Chegia sul problema della Terrazza Giuliani.

“Terrazza – dice la Baciu - che durante l’ultima campagna elettorale il sindaco Tidei ha fatto letteralmente radere al suolo con una ordinanza in “somma urgenza” e che alla luce degli sviluppi appare discutibile, va affrontato e risolto quanto prima. Vero, va fatta chiarezza sui progetti presentati, sui nulla osta della soprintendenza, sui lavori effettuati e interrotti, sull’ipotesi che venga ricostruita com’era, con conseguente danno erariale. Per questo, nella mia qualità di presidente della Commissione legalità e trasparenza, intendo proporre una serie di audizioni e tavoli di lavoro su questo tema così a cuore dei cittadini tutti. La prima riunione della commissione convocherà infatti il responsabile del settore dei lavori pubblici architetto Ermanno Mencarelli. Anche se al momento non fa parte della commissione, invito la consigliera Maura Chegia, che tanto si è spesa sui social per rassicurare i cittadini di Santa Marinella sul fatto che il problema sarebbe stato risolto, a prendere parte al tavolo dei lavori”.

