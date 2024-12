S. MARINELLA - Proseguono a pieno ritmo le opere finanziate con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio comunale. Sono infatti appena terminati gli interventi di efficientamento energetico che riguardano il plesso scolastico Vignacce.

L’efficientamento energetico è un insieme di operazioni che permettono di contenere i consumi energetici e di sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale. A settembre, gli alunni del plesso scolastico, troveranno al loro rientro dalle vacanze, una scuola ancora più confortevole e sicuramente più rispettosa dell’ambiente. Sono infatti stati sostituiti tutti i serramenti dell’edificio, che garantiranno un cospicuo risparmio energetico soprattutto nei mesi invernali.

“L’intervento, finanziato con fondi Pnrr pari a circa 80 mila euro, si è concretizzato nel miglioramento della scuola Vignacce mediante la rimozione degli infissi esistenti e la fornitura e posa in opera di nuovi infissi ad elevata prestazione - ha spiegato il sindaco Pietro Tidei - l’attenzione dell’amministrazione comunale verso gli edifici scolastici, prosegue e contiamo di portare a termine la costruzione dei due nuovi plessi che ospiteranno un asilo nido a Prato del Mare e la scuola dell’infanzia a Piazzale della Gioventù. Entrambi sono servizi utili ed indispensabili per la nostra comunità e per le tante famiglie che ogni anno fanno richiesta per l’inserimento dei bambini in età prescolare. I lavori in entrambi i cantieri stanno proseguendo a pieno ritmo e presto consegneremo alla città le due nuove scuole”. A seguire gli interventi e a fare il punto sul proseguimento delle opere, è l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. “Seguo il procedere dei lavori in esecuzione – spiega Amanati - e confido che tutto si porterà presto a compimento. I finanziamenti ottenuti consentiranno a Santa Marinella di vedere realizzati tanti progetti che permetteranno di offrire servizi migliori e più efficienti ai cittadini. Le scuole sono i primi edifici pubblici che hanno potuto godere di queste opportunità, ma altri interventi sono previsti e altri già in corso d’opera”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA