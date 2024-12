CIVITAVECCHIA – Attimi di concitazione ieri mattina, in pieno centro, e in una zona in quel momento molto frequentata per via del mercato.

Erano da poco passate le 10,30 infatti quando a via Roma un uomo ha tentato di scippare la borsa ad una donna che stava camminando sul marciapiede.

Il tutto si è svolto in pochissimo tempo. Una manciata di secondi. Il tempo, per l’uomo, di tentare la fuga ma di essere fermato da alcuni passanti, richiamati anche dalle grida della donna. Sul posto si sono portati Polizia locale e carabinieri, con i militari dell’Arma che hanno portato il l’uomo in caserma.

