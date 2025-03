FIUMICINO - La sentenza è di metà gennaio scorso, ma solo adesso si è venuti a conoscenza deicdettagli. Il periodo storico non è quello attuale, ma risale addirittura al 2009.

La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha confermato la condanna per danno erariale nei confronti di Fiumicino Tributi S.p.A. e dell'ex Direttore Generale, per la mancata trasmissione dei ruoli esecutivi relativi alle sanzioni amministrative del 2009. La sentenza, depositata il 15 gennaio 2025, rigetta i ricorsi presentati dalle parti condannate e stabilisce definitivamente la loro responsabilità per un danno patrimoniale pari a 1.196.366,60 euro.

L'indagine, avviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, ha evidenziato che Fiumicino Tributi, società partecipata al 51% dal Comune di Fiumicino, non aveva trasmesso ad Equitalia i ruoli esecutivi relativi alle multe per violazioni al codice della strada dell'anno 2009. Questa omissione ha causato la prescrizione dei crediti per un valore complessivo di 11.963.666 euro, impedendo all'ente locale di riscuotere le somme dovute.

Nel primo grado di giudizio, la Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio aveva già riconosciuto la responsabilità della società e del Direttore generale dell’epoca, riducendo tuttavia l'importo del danno a 1.196.366,60 euro, basandosi su una stima del tasso di riscossione effettivo registrato negli anni successivi. La Corte d’Appello ha respinto i ricorsi presentati dalla Fiumicino Tributi S.p.A. e dal Direttore Generale, ritenendo inammissibili le eccezioni di prescrizione e difetto di giurisdizione. I giudici hanno confermato che la società era tenuta per contratto a trasmettere i ruoli esecutivi e che l’omissione era da considerarsi una grave negligenza, aggravata dal tentativo di occultare la mancata trasmissione con documentazione contraffatta.

In particolare, è emerso che la figura del Direttore Generale era l'unica in possesso delle credenziali per l’invio telematico dei ruoli esecutivi, circostanza che ha contribuito a definire la sua responsabilità diretta nel danno subito dal Comune. Il Tribunale ha suddiviso la responsabilità tra i due condannati in quote disomogenee: l’80% a carico della società e il 20% a carico della Mastrofini.

Con questa sentenza, la Corte dei Conti ribadisce l'importanza della corretta gestione delle riscossioni e della responsabilità amministrativa delle società partecipate dagli enti pubblici. Il caso di Fiumicino Tributi mette in evidenza i rischi derivanti da una gestione inefficiente delle entrate comunali e la necessità di un controllo più stringente da parte delle amministrazioni locali.

La decisione della Corte conferma anche la valenza della giurisdizione contabile, respingendo la tesi secondo cui la competenza sarebbe spettata al giudice ordinario. Inoltre, la sentenza evidenzia come il dolo nell’occultamento del danno abbia inciso sul calcolo dei termini di prescrizione, permettendo alla Procura di agire nei tempi previsti dalla legge.

La sentenza n. 15/2025, pronunciata il 17 settembre 2024 e depositata il 15 gennaio 2025, stabilisce dunque definitivamente la condanna della società e della sua ex dirigente, disponendo anche il pagamento delle spese processuali. Un caso che segna un importante precedente giurisprudenziale sulla responsabilità delle società partecipate e sulla tutela del bilancio degli enti locali.