TARQUINIA - I Vigili del fuoco di Viterbo in prima linea, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano e la Cambridge University, per una indagine geologica e paleoclimatica svolta all’interno del complesso archeologico di Pian della Civita a Tarquinia.

Per permettere ai ricercatori di svolgere questa indagine, i vigili del fuoco sono ricorsi a tecniche speleo alpine fluviali.

E’ stata organizzata una squadra specifica per questa necessità che ha assistito la calata speleologica del ricercatore all’interno di un pozzo profondo circa 10 metri che terminava con una cavità più ampia con una profondità totale di 12 metri fino al pelo dell’acqua. I vigili del fuoco, pronti ed imbracati hanno assistito alle operazioni pronti ad intervenire in caso di necessità durante le operazioni di calata e recupero.

