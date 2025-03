TARQUINIA – Proseguono le iniziative di Pagine a colori. Il festival della letteratura illustrata e delle arti visive propone per venerdì 14 marzo, dalle 17 alle 19, l'incontro online dal titolo "Di verde vestiti", con l'illustratrice Roberta Angeletti e la blogger Roberta Favia, per la presentazione della mostra degli albi illustrati, che verrà inaugurata sabato 22 marzo nelle sale della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, a palazzo Bruschi Falgari, a Tarquinia. Angeletti e Favia porteranno i partecipanti dell’incontro alla scoperta dell’esposizione, che raccoglie tavole di 16 libri di autori e illustratori italiani e internazionali. Le opere selezionate affrontano le principali sfide ecologiche e ambientali attraverso la bellezza e l'immediatezza delle illustrazioni, sensibilizzando i lettori di tutte le età.

Un'occasione unica per approfondire il lavoro di autori e illustratori che, con la loro creatività, contribuiscono a trasmettere importanti messaggi di rispetto e cura per l'ambiente, filo conduttore della 19esima edizione di Pagine a colori. Durante l'incontro, che si rivolge a docenti, genitori, bibliotecari, educatori e appassionati di letteratura e divulgazione per l’infanzia e l’adolescenza, Angeletti e Favia condivideranno inoltre la loro esperienza e la passione per la promozione dell'arte e della cultura attraverso un messaggio ecologico, esplorando il legame tra illustrazione, narrazione e sostenibilità. L’iscrizione all’incontro è gratuita e occorre inviare una email a cultura@tarquinia.net per ricevere il link di collegamento.

