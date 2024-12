TARQUINIA - Tutti uniti contro la violenza di genere. I consiglieri comunali di Tarquinia hanno realizzato nei giorni scorsi un flash mob per dire no alla violenza e agli atti persecutori contro le donne. Il flash mob (nel video) precede il convegno in programma per domani alle 16,45 dal titolo “Codice rosso: applicazioni pratiche, uso degli strumenti informatici, profili socioculturali e prospettive di miglioramento”. Un incontro organizzato dal Lions Club Tarquinia che vede il patrocinio del Comune di Tarquinia e della Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera” e che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale della città etrusca, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’evento si inserisce nel programma di iniziative di sensibilizzazione sul tema #maipiùsilenzio, coordinato dal Comune di Tarquinia e sarà moderato dall’avvocato Paolo Pirani. Interverranno il procuratore capo di Civitavecchia, dottor Alberto Liguori; il presidente della Camera penale avvocato Leonardo Montini Paciotta; l’esperto d’informatica forense, l’ingegnere Paolo Reale; la consigliera e tesoriera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, l’avvocata Laura Russino; il cantante del gruppo rock “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina; il combattente professionista di arti marziali miste Alessio Di Chirico. ©RIPRODUZIONE RISERVATA