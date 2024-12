TARQUINIA - Tutti i rimedi per evitare le truffe. Li hanno illustrati la sezione Anps di Tarquinia con il suo presidente Maurizio Paliani e la fattiva collaborazione del commissario di P.S. Antonio Mancini, che hanno organizzato un incontro presso il centro anziani proprio per parlare della “Truffa in danno delle persone anziane”.

L’incontro durato circa due ore ha riscontrato una larga partecipazione. Tanto è stato l’interesse, che sono state effettuate diverse domande alle quali i due oratori hanno risposto con altrettanti esaurienti risposte.

Durante l’incontro sono state illustrate diverse situazioni di accadimenti delittuosi per le quali sono state illustrate le opportune misure da adottare.

«Ci siamo ripromessi di effettuare altri incontri dopo la stagione estiva», afferma il presidente Paliani che ringrazia il presidente del Centro Carlo Meraviglia, per la sua disponibilità e collaborazione».

