TARQUINIA – Pennelli e tavolozze in mano. Torna “Io pittore per caso”. Giunto alla 25esima edizione, il concorso di pittura organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Cag – Centro di aggregazione giovanile, colorerà il centro storico della città etrusca sabato pomeriggio, 5 ottobre, a piazza Cavour, all’ombra di palazzo Vitelleschi. Ogni anno la manifestazione presenta un tema diverso: in quest’edizione sarà quello di “Educare alla pace”. “Grazie alla curiosità suscitata dalla creatività e dall’improvvisazione degli aspiranti pittori e alla vivacità dell’animazione, “Io pittore per caso” è un evento che si è conquistato la simpatia dei cittadini, diventando un appuntamento fisso di fine estate o inizio autunno - dichiarano dall’amministrazione comunale -. Intorno al concorso di pittura, anche in questa occasione abbiamo creato una cornice di divertenti iniziative”. “Io pittore per caso” si aprirà alle 16 con tantissime attività di intrattenimento pensate per i più piccoli. La gara di pittura, aperta a tutti, prenderà il via alle 17. I partecipanti avranno due ore di tempo per realizzare le loro tele, dando libero sfogo a fantasia e talento. È prevista una sezione rivolta ai bambini, tra i 7 e gli 11 anni, che saranno chiamati a rappresentare la tematica della pace in modo più semplice. Dalle 18, spazio alla musica e alle esibizioni delle atlete dell’Asd Arteritmica Tarquinia. La premiazione dei vincitori si terrà alle 19,30. “Io pittore per caso” vede il coinvolgimento della cooperativa Alicenova e dell’associazione autismo Cuori Blu.

