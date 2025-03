TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’avviso di procedura negoziata senza bando per la gestione dello stabilimento balneare comunale per il triennio 2025/2027.

«Il Comune di Tarquinia - si legge nell’atto - è titolare della concessione demaniale Rep. n. 9129 del 23.08.08 con scadenza al 31.12.2033. Alla data del 31/10/2024 è scaduto l’affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale, precedentemente disposto all’esito di una procedura comparativa esperita per la stagione balneare 2024. In esecuzione della deliberazione di giunta n. 31 del 27/02/2025, avente ad oggetto l’affidamento in gestione dello stabilimento balneare comunale per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione, l’amministrazione comunale intende procedere all’affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza...L'affidamento in concessione dello stabilimento balneare comunale per le stagioni balneari 2025-2027 avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. n. 36/2023».

Il concessionario del servizio dovrà avviare tutti i servizi per le stagioni balneari 2025, 2026 e 2027 e nello specifico: servizio spiaggia, bar-ristoro, cabine-spogliatoio, salvataggio sorveglianza e pronto soccorso, nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali di cui all’art. 4 del Regolamento regionale n. 19/2016.

«Dato atto che il Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune di Tarquinia, in fase di approvazione, stabilisce che la suddetta concessione è rivolta anche al soddisfacimento di finalità sociali - sottolinea l’atto - è necessario che il gestore dello stabilimento balneare comunale assicuri l’accessibilità all’arenile ai soggetti in condizioni di disabilità, mediante l’installazione di impianti per facilitare l’accesso e gli spostamenti in spiaggia, nonché garantendo servizi per la balneazione specifici rivolti agli utenti portatori di handicap. In particolare, considerato che i servizi igienici dello stabilimento balneare necessitano di opere di manutenzione, il soggetto affidatario della gestione dello stabilimento balneare assumerà l’onere del pieno ripristino dei servizi igienici, in particolare allestendo e garantendo la presenza di almeno un bagno destinato a disabili, con sanitari e spazi adeguati». Inoltre, il concessionario del servizio si impegna ad effettuare tutti i lavori di manutenzione straordinaria, prescritti nell’allegata relazione tecnica redatta dall’Ufficio tecnico comunale entro la stagione balneare 2025. In particolare, i lavori dovranno essere realizzati, nella misura del 50%, prima dell’avvio della stagione balneare 2025, secondo un ordine di priorità indicato dall’Ufficio tecnico comunale. Tutti i lavori dovranno comunque essere ultimati prima dell’avvio della stagione balneare 2026.

Valore totale stimato per il triennio: Euro 469.500,00 oltre I.V.A. comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.500,00 oltre Iva.

Durata delle concessione: 01/05/2025 - 30/09/2027.

Criteri di aggiudicazione. L’affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023, con attribuzione dei seguenti punteggi: offerta tecnica: massimo 70 punti; offerta economica al rialzo: massimo 30 punti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Tarquinia Acquisti Telematici raggiungibile utilizzando il seguente link https://tarquinia.acquistitelematici.it/#, entro e non oltre le ore 17 del giorno 27/03/2025, a pena di irricevibilità.

