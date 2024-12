TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l'ordinanza con la quale si ordina la sospensione fino al 31 marzo 2025 del servizio d'installazione parcometri e controllo aree di sosta dei parcheggi a pagamento sul litorale di Tarquinia, eccetto le zone destinate alla sosta dei camper in località Mandrione delle Saline, che rimangono a pagamento con le tariffe già in corso. Il documento, firmato dal comandante della Polizia locale Nicola Fortuna, conferma, fino a nuova disposizione, la sospensione per gli anni successivi dal 1° ottobre al 31 marzo. Tra le considerazioni riportate nel documento anche il fatto che, «durante il periodo invernale, quale conseguenza fisiologica, si verifica una minore necessità di fruizione dei parcheggi, per contestuale e significativo calo degli utenti su tutto il litorale di Tarquinia», risultando, pertanto, «non necessario il provvedimento che garantiva un maggior circolo di utenti attraverso stalli di sosta a pagamento con tariffa ad ora, mediante dispositivi di controllo della durata (parcometro)».

L’ordinanza sottolinea quindi che «per poter consentire un uso differente di tali aree si rende necessario provvedere ad una modifica della sosta».

