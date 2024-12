TARQUINIA - Cresce la preoccupazione sulle sorti dell’ospedale di Tarquinia dopo le dimissioni del direttore sanitario e direttore del reparto di Chirurgia di Tarquinia Antonio Pellicciotti. Il comitato “Insieme per l’ospedale” prepara una nuova manifestazione prevista per il 16 dicembre.

«Un altro primario lascia. È il dottor Pellicciotti - affermano dal Comitato - Nonostante le notizie rassicuranti diffuse dalla Regione sugli investimenti per la sanità, che saranno effettuati anche nella Tuscia, l’emergenza cresce. È necessario che l’attenzione dell’opinione pubblica resti alta e che le vicende e il futuro del nostro nosocomio si trovino sempre sotto i riflettori, con iniziative e costante informazione”.

Per mantenere alta la concentrazione sul tema, proprio in vista del Natale, il movimento ha deciso di tornare in piazza. Stavolta lo slogan è “Salviamo l’ospedale con un abbraccio”: “I tarquiniesi e i cittadini del comprensorio daranno vita ad una lunga catena umana che abbraccerà il muro esterno dell’ospedale – riferiscono i promotori – per affermare la volontà di difenderlo con un gesto amorevole. Molte realtà associative hanno già dato la propria adesione e saranno presenti in modo significativo. Lo stesso chiediamo alla cittadinanza per dare forza ad una battaglia che, è sempre bene sottolinearlo, non ha colori politici e mira al risultato: questo territorio ha bisogno di un ospedale di zona che funzioni. Con personale medico e infermieristico eccellente, come è stato fin’ora”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA