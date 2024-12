TARQUINIA - A Tarquinia il vino incontra la cultura. Dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, torna nel centro storico il DiVino Etrusco, la manifestazione che celebra il comune passato culturale della dodecapoli etrusca, la confederazione di dodici potenti città che pur mantenendo la propria indipendenza avevano stretto una forte alleanza religiosa e commerciale. Lungo un affascinante itinerario enoico, Tarquinia, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Veio, Volterra e Vulci faranno conoscere le loro eccellenze vinicole attraverso 46 cantine, che proporranno il meglio delle loro produzioni. Un percorso da “vivere” a ritmo lento, fra suggestive vie e piazze, “accompagnati” dai sommelier della Fisar Viterbo presenti negli stand, a garanzia di un approccio elegante e consapevole alla degustazione. Spettacoli, concerti, mostre, iniziative culturali, enogastronomiche e d’intrattenimento animeranno i giorni della rassegna che, quest’anno, giunge alla 18esima edizione. Per l’occasione saranno aperti al pubblico fino a tarda sera alcuni edifici storici e monumenti. Su tutti Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale, che sarà visitabile al costo di 2 euro per chi avrà acquistato il biglietto per la degustazione dei vini della rassegna. Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con l’enogastronomo col cappello Carlo Zucchetti e la Pro loco Tarquinia e con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo, del MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Al DiVino Etrusco di casa lo street food

DiVino Etrusco fa rima anche con street food. Anche quest’anno, in occasione del festival ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, piadinerie, proporranno agli angoli delle vie e delle piazze più caratteristiche del centro storico di Tarquinia il cibo da strada. In compagnia degli amici o della propria famiglia, gli amanti del nettare di Bacco potranno degustare un buon calice di vino, di una delle 46 cantine della dodecapoli etrusca, e mangiare bene, senza bisogno di un piatto e di stare seduti a un tavolo ma passeggiando o fermandosi un attimo nel cuore della cittadina tirrenica. Dai panini con le polpette al cartoccio con i lattarini, dalla canata al cuoppo di calamari fritti ai carciofi fritti e alle patate in pastella, dal sorbetto al vino con taralli al cioccolato fondente al rum, verranno accontentati tutti i palati.

