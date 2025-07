TARQUINIA – L’amministrazione comunale di Tarquinia ha approvato, con deliberazione di giunta n. 111 del 16 luglio 2025, una nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato del centro storico, introducendo la stagionalità ed orari rivisti per l’accesso dei veicoli non autorizzati e aggiornando il relativo disciplinare.



«Questa decisione – spiega il sindaco Francesco Sposetti – rappresenta l’esito di un percorso iniziato già nel 2021, quando gli allora consiglieri di opposizione Andrea Andreani, Sandro Celli ed Enrico Leoni sollevarono pubblicamente diverse criticità in merito all’assetto della Ztl, portando all’attenzione del consiglio comunale una mozione frutto del confronto con cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria. Una proposta concreta per una regolamentazione più equilibrata, in grado di coniugare tutela del centro storico e diritti delle persone che lo vivono e lo animano ogni giorno».

Oggi, l’attuale giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Sposetti ha scelto quindi di raccogliere e portare a compimento quel lavoro: la nuova Ztl, come da disciplinare aggiornato, è frutto di un percorso di ascolto attivo e partecipato con le categorie produttive, gli operatori commerciali e i cittadini residenti, con i quali l’amministrazione ha avviato un confronto costante volto a recepire le esigenze reali del territorio.

«Una modifica che, è bene sottolinearlo, riguarda esclusivamente il periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre – sottolinea il primo cittadino - quando il centro storico è animato da un ricco calendario di eventi e da una forte presenza turistica, dove risulta fondamentale garantire spazi adeguati per tavoli all’aperto, passeggiate in sicurezza e occasioni di socialità. Una scelta, dunque, che risponde a un’esigenza concreta e condivisa».

Nello specifico, gli orari di attivazione della ztl saranno i seguenti:

Dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo):

Transito vietato ai non autorizzati tutti i giorni dalle ore 19:30 alle ore 04:00 del giorno successivo.

Dal 16 settembre al 14 giugno (periodo invernale):

Transito vietato ai non autorizzati tutti i giorni dalle ore 01:00 alle ore 04:00 del giorno successivo.

Orari di attivazione dell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.):

Corso Vittorio Emanuele: Dal 1° gennaio al 31 dicembre: Giorni feriali: 19:30 – 04:00 Giorni prefestivi: 19:30 – 24:00 Giorni festivi: 00:00 – 04:00 del giorno feriale successivo



Il provvedimento, dal carattere innovativo e sperimentale, punta a «migliorare la vivibilità del centro, valorizzare gli spazi pubblici, garantire sicurezza e incentivare una fruizione più consapevole e sostenibile del cuore cittadino». Inoltre, «verranno presto introdotti sistemi “smart” per velocizzare la richiesta e l’accesso ai permessi temporanei – conclude il sindaco Sposetti - che assieme a un monitoraggio costante e alla volontà di apportare aggiustamenti se necessari, faranno della Ztl un progetto condiviso di valorizzazione del centro storico a beneficio di tutti».

