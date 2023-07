TARQUINIA - Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento, Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema Conai, promuove “Cuore Mediterraneo”. La campagna itinerante estiva quest’anno parte da Lavagna dove l’inviata speciale Alice ha incontrato bagnanti e ospiti dei campeggi invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell'acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all'infinito. Il Consorzio ha consegnato alla Città di Tarquinia uno speciale riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: secondo le stime Ricrea, infatti, nel 2023 saranno raccolti 4,9 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un valore che non solo supera di più del doppio quello della media regionale nel 2022 (2 kg/abitante), ma è maggiore anche della quota nazionale di 4,4 raggiunta lo scorso anno. “Promuovere l'importanza di un corretto conferimento di barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio è una missione che rimane al centro della nostra attenzione, anche durante l'estate - spiega Roccandrea Iascone, Responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea -. Crediamo fermamente che una campagna di sensibilizzazione che coinvolga direttamente e in modo concreto i cittadini giochi un ruolo decisivo nell'assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio diventi sempre più condiviso e virtuoso, e sono contento oggi di premiare i risultati positivi raggiunti grazie al lavoro sinergico del Comune di Tarquinia, di Formula Ambiente Spa e di Pellicano srl ”.

“Si tratta di un risultato di cui andare fieri” - dichiara il sindaco Alessandro Giulivi - raggiunto innanzitutto grazie all’impegno dei nostri concittadini che hanno seguito le regole e adottato comportamenti virtuosi. Dobbiamo però puntare ad aumentare ancora la quantità dei rifiuti riciclati e parallelamente dobbiamo continuare con l'azione di controllo del territorio che ci consente di individuare e sanzionare i comportamenti scorretti. Abbiamo sicuramente margini di miglioramento, insieme possiamo e dobbiamo fare ancora di più. L’obiettivo è continuare a contribuire, ognuno per la propria parte, a rispettare la nostra Città.” Per il sindaco Giulivi, “l’ambiente è un tema centrale nell'azione amministrativa. Per questo, si deve lavorare con gli uffici e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti per offrire un servizio che possa soddisfare le esigenze della comunità ed essere in linea con le urgenze in tema ambientale. Questo odierno riconoscimento è la prova della crescente consapevolezza di tutti sul fatto che la salvaguardia l'ambiente passa anche dalle nostre scelte e dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi. Ben vengano dunque tutte le iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale che coinvolgano attivamente i cittadini, favorendo l’adozione di pratiche virtuose. I rifiuti devono essere trasformati in una risorsa e gli obiettivi di gestione degli stessi devono essere allineati con quelli di una transizione verso un’economia circolare, dove l’industria dei rifiuti diventa un partner fondamentale dei comuni. In questo modo, si generano flussi di rifiuti di alta qualità per il riciclaggio e il recupero.”

Oltre al Comune, RICREA ha premiato Formula Ambiente SpA, che cura la gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio, e Pellicano Srl, che si occupa della selezione degli imballaggi in acciaio dal vetro e dagli altri metalli.

“Questo importante riconoscimento - commenta Francesca Leo, responsabile del Lazio per Formula Ambiente SpA - ci riempie di soddisfazione perché premia il lavoro svolto giorno per giorno e ci sprona anche a far ancor di più perché sappiamo che se tutti i cittadini e gli operatori si sentono partecipi di questo cambio culturale, i risultati tangibili arrivano e migliorano l’ambiente in cui tutti viviamo”.

“Pellicano srl è stata l’azienda che negli anni ‘90 si proponeva nel territorio con l’impianto di riciclo e piattaforma che collabora con il sistema CONAI - spiega Franco Caucci, amministratore di Pellicano srl - Tarquinia è sempre stata un fiore all’occhiello per la valorizzazione dei rifiuti; ogni anno portiamo gratuitamente scolaresche in visita guidata in impianto proprio per formare la parte attiva della popolazione. Per quanto riguarda gli imballaggi in acciaio, Tarquinia, attraverso l’impianto locale di Pellicano srl, ha la possibilità di conferire e valorizzare a km zero tutti i rifiuti differenziati che ogni anno aumentano sia in quantità che in qualità”.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’80,6% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell’80% fissato per il 2030 dall'Unione Europea. Nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate (+7,2% rispetto all’anno precedente), pari al peso di circa 4 navi da crociera.