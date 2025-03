TARQUINIA - Emozioni all’Ara della Regina. Un capodanno tra terra e cielo é quello che è stato festeggiato domenica scorsa in occasione dell’allineamento del sorgere del sole con il monumentale tempio etrusco dell’Ara della Regina a Tarquinia. «Ringraziamo il Comune di Tarquinia per aver curato con noi la manifestazione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale che ha autorizzato l’iniziativa e l’Università Agraria per aver dato il suo patrocinio -commentano gli organizzatori di Progetto Tarquinia - Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno sfidato con noi le nuvole e l’aria fredda del mattino per vivere l’emozionante alba dalla cima del Pian della Regina, e a chi ha partecipato in presenza e a distanza alla conferenza di Giulio Magli (Politecnico di Milano), Giovanna Bagnasco Gianni e Antonio Pernigotti (Università degli Studi di Milano) sugli studi in corso tra archeoastronomia, architettura e religione etrusca».

Introdotta da Monica Calzolari, la conferenza si è chiusa con un brindisi che l’assessora ha voluto offrire per inaugurare un anno di scavi e risultati sempre nuovi nelle ricerche».

