TARQUINIA – I cittadini di Tarquinia dovranno tornare a votare il 23 e 24 giugno per scegliere chi governerà la città nei prossimi cinque anni.

BALLOTTAGGIO GIULIVI-SPOSETTI La sfida è tra Francesco Sposetti, candidato sindaco del centrosinistra, che al primo turno ha fatto il pieno di voti, e il sindaco uscente Alessandro Giulivi che si è conteso l’ingresso alla battaglia finale con Renato Bacciardi. Il “moro” per circa 393 voti di scarto non è riuscito nell’impresa di togliere lo scettro a Giulivi.

Riprende ora la corsa, con una storia tutta da scrivere, sulla base di eventuali accordi e alleanze.

Da capire se il sindaco Giulivi riuscirà ad intercettare l’elettorato di Bacciardi, Tosoni e Moscherini, tutti e tre di area più vicina al centrodestra.

Importante il risultato ottenuto da Martina Tosoni, unica candidata sindaco donna della tornata elettorale. La Tosoni ha superato le 800 preferenze con una sola lista, ottenendo un posto in consiglio comunale.

Il dato interessante riguarda le liste che alle amministrative invertono i risultati delle europee, con il Pd che diventa primo partito, lasciandosi dietro Fdi che si attesta intorno al 15%. La lista civica Civitas supera il Movimento 5 stelle; Fi ottiene meno del 4% e l’Udc poco sopra 1%.

Oggi sarà la giornata per la conta delle preferenze dei singoli consiglieri che permetteranno di costruire le due ipotesi di consiglio comunale in caso di vittoria del centrodestra e del centrosinistra.

LA SODDISFAZIONE DI SPOSETTI «Un grande risultato che ci porta dritti al ballottaggio del 23 e 24 Giugno. Grazie a tutti voi per la fiducia e il sostegno - afferma Sposetti - Avete fatto sentire la vostra voce, condividendo la nostra visione di una Tarquinia più aperta e inclusiva!

Un ringraziamento speciale alla straordinaria squadra che abbiamo costruito in questi mesi. Una squadra forte, composta da persone con esperienze umane e professionali uniche, che rappresentano i tanti volti di Tarquinia. Nelle prossime due settimane continueremo ad impegnarci per raggiungere il nostro obiettivo: dare alla città un’amministrazione finalmente aperta al dialogo e attenta alle istanze della comunità. Saremo la voce di tutti e il palazzo comunale tornerà a essere la casa dei tarquiniesi».

DISPIACIUTO MA FIDUCIOSO GIULIVI E' dispiaciuto il sindaco Alessandro Giulivi che tuttavia non esclude la possibilità di “riportare a casa” i voti di centrodestra dispersi tra i vari candidati. «Adesso dobbiamo metabolizzare il risultato, poi decideremo come procedere. Si riparte da zero e ho la sensazione che i voti non arrivati al primo turno possano ritornare a casa».

Lo spoglio dei voti, partito spedito, ha poi subito una battuta d’arresto con l’attesa finale del dato relativo alle sezioni 9 e 10.

I VOTANTI A Tarquinia i votanti sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a cinque anni fa. Per questa tornata elettorale nella città etrusca hanno votato, per le amministrative, il 71,92% degli aventi diritto, pari a 9.882 votanti, leggermente meno rispetto a cinque anni fa (72,37%).

Per le Europee si sono recati alle urne il 73,64% degli aventi diritto, pari a 9.828 votanti.

LO SCRUTINIO PER LE EUROPEE Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo è iniziato con un consistente ritardo. All’avvio dello spoglio sono emersi diversi errori, con elettori che hanno espresso le preferenze per le comunali nelle schede relative alle Europee. Fratelli d’Italia, in linea con il dato nazionale, a Tarquinia ha ottenuto il 38,61% delle preferenze pari a 3456 voti, lasciando molto indietro Pd (18,40%), Movimento cinque stelle (12,20%), Forza Italia (7,66%) e Lega (7,64%).

In città, la candidata del territorio Antonella Sberna ha ottenuto 675 preferenze, seconda dopo Giorgia Meloni con 1175 voti. Marietta Tidei per Stati Uniti d’Europa ha ottenuto 54 voti, seconda a Matteo Renzi con 75 voti.

I DATI UFFICIALI PER LE AMMINISTRATIVE

sezioni scrutinate 14 su 14:

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 4009 41,76 GIULIVI ALESSANDRO 2438 25,40 BACCIARDI RENATO 2045 21,30 TOSONI MARTINA 825 8,59 MOSCHERINI GIOVANNI 283 2,95

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI SINDACO 9883 9600 48 235 0 0 470

NR VOTI VALIDI SCH. BIANCHE SCH. NULLE NULLI CONT. NON ASS. VOTI SOLO AL

SINDACO TOT. VOTANTI 1 678 6 17 35 701 2 651 1 6 21 658 3 608 5 19 27 632 4 622 3 5 84 630 5 659 5 8 22 672 6 644 4 29 19 677 7 769 3 7 30 779 8 643 3 22 25 668 9 793 4 21 45 818 10 741 2 24 31 767 11 686 4 13 35 703 12 590 2 18 24 610 13 754 3 30 37 787 14 762 3 16 35 781

I RISULTATI SEZIONE PER SEZIONE:

sezione 1 completata

Sezione 8 completata:

sezione 9 completata:

sezione 10 completata:

Sezione 11 completata:

sezione 12 completata:



sezione 13 completata:

sezione 14 completata:

LE LISTE:

LISTA VOTI % PARTITO DEMOCRATICO – FRANCESCO SPOSETTI SINDACO 1769 19,38 FRATELLI D’ITALIA 1423 15,59 FRANCESCO SPOSETTI – LISTA CIVICA CIVITAS 903 9,89 TARQUINIA CITTÀ APERTA – BACCIARDI 817 8,95 TARQUINIA IN MOVIMENTO – BACCIARDI 761 8,34 MARTINA TOSONI SINDACO – TARQUINIA INSIEME 730 8,00 MOVIMENTO 5 STELLE 2050 721 7,90 FUTURA TARQUINIA – GIULIVI SINDACO 656 7,19 FORZA ITALIA – NOI MODERATI 376 4,12 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 321 3,52 TARQUINIA LIBERA – MOSCHERINI SINDACO 253 2,77 TARQUINIA CIVICA – BACCIARDI 228 2,50 UNIONE DI CENTRO 117 1,28 RINASCIMENTO VITTORIO SGARBI – GIULIVI SINDACO 55 0,60

