TARQUINIA - Auto bruciata ad una donna di Tarquinia per ben due volte, in due sabato consecutivi. Secondo quanto appreso, ignoti hanno preso di mira la macchina di una donna,di mezza età, per ragioni che sono al vaglio degli inquirenti. Il primo episodio risale a due sabato fa, con l’auto data alle fiamme mentre era parcheggiata sotto casa della donna.

Sabato scorso, l’auto sarebbe stata di nuovo incendiata mentre si trovava nei pressi di via Bruschi Falgari, vicino alle scuole elementari. Sul caso stanno lavorando i carabinieri, per risalire all’identità dell’autore del gesto che sembra avere natura intimidatoria. ©RIPRODUZIONE RISERVATA